علماء: تفاعل كيميائي أطلق الحياة قبل 4 مليارات عام!

استنتج علماء الكيمياء في معهد سكريبس للأبحاث في الولايات المتحدة أن سلسلة مغلقة من التفاعلات الكيميائية في مياه الكرة الأرضية أدت إلى ظهور الحياة قبل 4 مليارات سنة.

ويقول الباحثون أن سلسلة التفاعلات الكيميائية (قبل 4 مليارات سنة)، تماثل الدورة الحالية لـ "حلقة كريبس" (سلسلة تفاعلات كيميائية محفزة بالإنزيمات لها أهمية أساسية في جميع الخلايا الحية التي تستخدم الأوكسيجين في التنفس الداخلي) التي لا يمكن أن تحصل في عصر ما قبل "الخلية".

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وتحدث دورة كريبس في خلايا كل الكائنات الحية التي تستخدم التنفس الهوائي، حيث تتأكسد خلالها جزيئات " CH3-CO" متحولة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، وتتشكل في هذه الحالة جزيئات كثيفة الطاقة من "ATP" (أدينوزين ثلاثي الفوسفات) ومركبات أخرى لازمة لعملية التمثيل الغذائي.

ويعتقد الباحثون بظهور مماثل لدورة "الحموض ثلاثية الكربوكسيل" في الفترة ما قبل الخلوية، بمشاركة مواد كيميائية أخرى غير معهودة في النظم البيولوجية، تشبه "حلقة كريبس" التي تتضمن أحماض كيتو ألفا وأحماض كيتو بيتا، وتفاعلات لنزع الكربوكسيل التي تنتج ثاني أكسيد الكربون، تشكلت فيها أحماض أمينية أخرى ساهمت في تشكيل الإنزيمات المعقدة اللازمة لنشوء الحياة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو