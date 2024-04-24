أعلنت قناة تليغرام "فويني أوسفيدوميتيل" الروسية أن برج التلفزيون في مدينة خاركوف الأوكرانية الذي استخدمه نظام كييف لأغراض عسكرية تم تدميره بأحدث ذخيرة روسية من طراز УМПБ Д-30СН.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن برج التلفزيون أصابه صاروخ "خا -59" المعروف كذلك بـ"أوفود". لكن اتضح فيما بعد أن الجيش الروسي استخدم وسيلة حديثة فائقة الدقة لم تكن معروفة سابقا.

يذكر أن الذخيرة الحائمة الفائقة الدقة قد تستخدمها الطائرات وراجمات الصواريخ "تورنادو -إس" على حد سواء. ووفقا لمعلومات نشرتها الشبكات الاجتماعية فإن المدى الأقصى لهذا السلاح قد يصل 120 كيلومترا. أما دقته الفائقة فتضمنها الملاحة الفضائية.

هذا وأفاد رئيس الإدارة المدنية العسكرية في محافظة خاركوف فيتالي غانيتشيف في حديث أدلى به أمس لوكالة "تاس" الروسية بأن برج التلفزيون المدمر في مدينة خاركوف الأوكرانية تضمّن جهازا للتنسيق في عمليات وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني. وأضاف أن خاركوف تشهد الآن انقطاعات في بث إشارات التلفزيون الرقمي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا