باحثون يحلون لغز كيفية اختباء فيروس قاتل في البشر

باستخدام طريقة جديدة لفحص عينات الفيروس، توصل باحثون من جامعة كوبنهاغن إلى حل لغز قديم حول كيفية تجنب فيروس التهاب الكبد الوبائي C الدفاعات المناعية لجسم الإنسان.

وقد يكون للنتيجة تأثير على كيفية تتبعنا للأمراض الفيروسية وعلاجها بشكل عام.

ويقدر أن 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالتهاب الكبد الوبائي المزمن. ويمكن لفيروس التهاب الكبد C أن يسبب التهابا وتندبا في الكبد، وفي أسوأ الحالات، سرطان الكبد.

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واكتشف التهاب الكبد الوبائي C في عام 1989 وهو أحد أكثر الفيروسات التي خضعت للدراسة على هذا الكوكب. ومع ذلك، فإن كيفية تمكنه من التملص من جهاز المناعة البشري والانتشار عبر الجسم كان لغزا لعقود من الزمن، ويبدو أن الباحثين الدنماركيين أول من تمكنوا من حل هذا اللغز.

وقادت طريقة جديدة لفحص عينات الفيروس الباحثين في جامعة كوبنهاغن ومستشفى هفيدوفر للإجابة، وهي أن الفيروس يضع "قناعا''.

ومن خلال "ارتداء القناع"، يمكن أن يظل الفيروس مخفيا أثناء عمل نسخ منه لإصابة خلايا جديدة. ويخفي القناع الفيروس على شكل جزيء موجود بالفعل في خلايانا.

متنكرا بالجزيء، تخلط أجهزتنا المناعية بين الفيروس وشيء غير ضار لا داعي للتفاعل معه.

ويقول الأستاذ المساعد جيبي فينثر من قسم علم الأحياء الذي ترأس البحث مع الأستاذ المشارك ترولز شيل والبروفيسور جينس بوخ من برنامج التهاب الكبد الوبائي في كوبنهاغن: "كيف يدير فيروس التهاب الكبد الوبائي C الاختباء في خلايا الكبد دون أن يكتشفه الجهاز المناعي كان دائما لغزا بعض الشيء. كشفنا عن استراتيجية إخفاء الفيروس مهم، لأنه يمكن أن يمهد الطريق لطرق جديدة لعلاج الالتهابات الفيروسية. ومن المحتمل أن أنواعا أخرى من الفيروسات تستخدم نفس الحيلة.

تمويه الفيروسات الخبيثة

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القناع الذي يستخدمه فيروس التهاب الكبد للاختباء في خلايانا يسمى FAD، وهو جزيء يتكون من فيتامين B2 والجزيء الحامل للطاقة ATP .

ويعد FAD أمرا حيويا لخلايانا لتحويل الطاقة. وأهمية جزيء FAD وكونه يبدو مألوفا لخلايانا تجعله تمويها مثاليا للفيروس الخبيث.

ولعدة سنوات، كان لدى فريق البحث فكرة جيدة أن FAD يساعد الفيروس على الاختباء في الخلايا المصابة، لكنهم يفتقرون إلى طريقة واضحة لإثبات ذلك.

ولحل هذا التحدي، لجأوا إلى نبات الأرابيدوبسيس، وهو نبات تجريبي معروف بين الباحثين.

وتوضح آنا شيروود من قسم علم الأحياء، والمشاركة في الدراسة: "كنا يائسين لإيجاد طريقة لإثبات فرضيتنا، وذلك عندما قمنا بتنقية إنزيم من نبات الأرابيدوبسيس يمكنه تقسيم جزيء FAD إلى قسمين".

وباستخدام الإنزيم، تمكن الباحثون من تقسيم FAD وإثبات أن فيروس التهاب الكبد C يستخدمه كقناع.

ربما تستخدم فيروسات أخرى نفس الحيلة

مثل كل من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا، فإن التهاب الكبد الوبائي C هو أحد فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA). وتتكون مادته الوراثية من الحمض النووي الريبوزي الذي يجب نسخه بمجرد دخول الفيروس إلى الكائن الحي المضيف.

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وتُستخدم نسخ الحمض النووي الريبوزي الجديدة للاستيلاء على خلايا جديدة، ويتم إخفاء أحد طرفي المادة الوراثية للحمض النووي الريبوزي بواسطة FAD.

ووفقا لجيبي فينثر، فإنه من الواقعي جدا أن تستخدم فيروسات الحمض النووي الريبوزي الأخرى تقنيات إخفاء مماثلة للانتشار دون أن يتم اكتشافها بواسطة أنظمة التحكم الخلوية.

وفي الواقع، وجد الباحثون بالفعل فيروسا آخر يستخدم نفس الاستراتيجية. ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد.

نشرت الدراسة في مجلة Nature.

المصدر: ميديكال إكسبريس