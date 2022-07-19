العملية العسكرية الروسية تؤكد قدرات صواريخ "اسكندر-إم"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دقة صواريخ "اسكندر- إم" المجنحة، تسمح لها بالتحليق "عبر النافذة".



ويشير قائد الطاقم القتالي في مقطع فيديو، إلى أن دقة صواريخ "اسكندر-إم" العملياتية والتكتيكية المجنحة، تسمح لها بالتحليق حتى "عبر النافذة".

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ويقول، "ستسخدم هذه الصواريخ المجنحة في توجيه ضربات إلى أهداف مهمة، حيث يمكن لهذه الصواريخ التحليق على ارتفاع منخفض ولا يمكن لمنظومات الدفاع الجوي اكتشافها، ويمكنها التحليق حتى "عبر النافذة" او الباب المفتوحة.

ويضيف، لقد استخدمت هذه الصواريخ بنجاح في تدمير مستودعات ومواقع قيادة للعدو ، بما فيها ملجأ تحت الأرض جدرانه من الخرسانة المسلحة وسمك سقفه 1.5 متر.

وتنسب هذه الصواريخ إلى الأسلحة فائقة الدقة ويبلغ مداها 500 كيلومتر، وعمليا يمكن لرؤوسها القتالية تدمير مختلف الأهداف، مثل مواقع القيادة وقوافل المعدات وانظمة الدفاع الجوي. وهذه الصواريخ عند اقترابها من الهدف المقرر تشوش على أجهزة رادار العدو، ما يجعلها غير مرئية وتصيب أهدافها بدقة عالية جدا.

المصدر: نوفوستي