الدوري الفرنسي.. بوردو يعود بالنقاط من أرض أنجيه

انتزع فريق بوردو فوزا صعبا من مضيفه أنجيه 2-1، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي بوردو، كلا من سامويل كالو ويام كرامو في (د.31 و92)، فيما سجل ماتيو بافلوفيتش هدف أنجيه الوحيد في (د.64).

وأهدر جيف ريني اديلايد، لاعب أنجيه ركلة جزاء في (د.59).

ورفع بوردو رصيده لـ25 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد أنجيه عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات