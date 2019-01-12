يوفنتوس يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس إيطاليا (فيديو)

عاد فريق يوفنتوس من مدينة بولونيا ببطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر فوزه على فريقه المحلي (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وسجل هدفي فريق السيدة العجوز، كل من ، البولندي فيديريكو بيرنارديسكي، ومويس كين، في الدقيقتين (9، 49) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ريناتو دالآرا"، بمدينة بولونيا.

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وخاض يوفنتوس أول مباراة له في العام الجديد 2019، وسيكون على موعد مع فريق ميلان، على كأس السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة السعودية.

المصدر: RT