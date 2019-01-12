بطل أولمبي نرويجي يدعو لاحترام الروسي لوغينوف

دعم البطل الأولمبي النرويجي أولي أينار بيورندالن، الروسي ألكسندر لوغينوف، الذي تعرض للانتقادات من قبل منافسيه، عقب فوزه أمس بالمرحلة الرابعة من بطولة كأس العالم للبياتلون.

وقال البطل الأولمبي النرويجي 8 مرات: "لقد قضى لوغينوف عقوبته بسبب تعاطي المنشطات، يجب أن نتعامل مع عودته باحترام".

وتابع: "لكن هناك من تفاعل بشكل سلبي مع فوز لوغينوف، يمكننا أن نقول إن الكثيرين في بيئة البياتلون لم تعجبهم هذه النتيجة".

واحتل لوغينوف أمس المركز الأول في سباق السرعة لمسافة 10 كلم، في مرحلة أوبرهوف الألمانية من بطولة كأس العالم للبياتلون، تاركا المركز الثاني للنرويجي يوهانيز بيو، فيما حل السويدي سيباستيان سامويلسون في المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق، صرح النجم الفرنسي مارتين فوركاد، الذي اكتفى بالمركز السادس، أنه لا يحترم لوغينوف، واتهم البطل الروسي بتعاطي المنشطات.

المصدر: ife.ru