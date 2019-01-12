ماليزيا متحدية اللجنة الأولمبية: لن يدخل الرياضيون الإسرائيليون بلدنا

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس، إن حكومته مصرة على منع الرياضيين الإسرائيليين من التنافس، في بطولة السباحة البارالمبية الدولية، التي تستضيفها بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مهاتير قوله في مؤتمر صحفي: "إذا كان الفريق الإسرائيلي مصرا على المشاركة في البطولة فهذا أمر خاطئ.. لن نسمح لهم بالدخول".

وأشار مهاتير متحديا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن الجهات المنظمة للبطولة إذا أرادت سحب حق الاستضافة من ماليزيا "فيمكنها فعل ذلك".

وتعتبر البطولة المقررة خلال الفترة بين 29 يوليو و4 أغسطس المقبلين في مدينة كوتشينغ الماليزية، بمثابة منصة مهمة للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وترفض السلطات الماليزية بشكل واضح المبادرات الإسرائيلية لإنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية، منذ ستينيات القرن الماضي، حيث تقول إنها لن تفعل ذلك، "لأن جزءا كبيرا من الشعب الماليزي يرفض هذه العلاقات".

المصدر: bernama.com