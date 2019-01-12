ليل يتغلب على "كاين" ويعزز موقعه في وصافة "الليغ 1"

عزز نادي ليل موقعه في المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، بفوزه الثمين على مضيفه "كاين" (3-1)، في افتتاح المرحلة العشرين من المسابقة.

وحسم ليل النتيجة في الدقائق العشرين الأولى بتسجيله هدفين عبر نجمه العاجي نيكولاس بيبي، والبرتغالي رافائيل لياو (في الدقيقتين 8 و20 على الترتيب)، قبل أن يضيف لاعب الوسط البرازيلي لويز أراوغو، الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وسجل التشادي كاسيمير نينغا هدف الشرف لكاين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأكمل ليل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه التركي محمد زكي جيليك، في الدقيقة (84) لعرقلته نينغا المنفرد.

واستعاد ليل توازنه بعد خسارته أمام تولوز في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في وصافة "الليغ 1" برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليون الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد كاين عند 18 نقطة وبقي في المركز الـ16.

المصدر: وكالات