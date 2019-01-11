مانشستر سيتي لمحرز: يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي تغريدة طريفة بعد نهاية مباراة "السيتيزنز" وضيفه بيرتن ألبيون، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وكتب الحساب العربي الرسمي للسيتي في تويتر: "رياض محرز أمام بيرتن ألبيون.. تمريرتان حاسمتان وهدف.. يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك يا محارب الصحراء".

رياض محرز @Mahrez22 🇩🇿 أمام بيرتون البيون



تمريرتان حاسمتان 🅰🅰

هدف ⚽



يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك يا محارب الصحراء 👏#السيتي_بيرتون#السيتي — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) 9 января 2019 г.

وتألق محرز، الذي انضم للسيتي مطلع هذا الموسم، بشكل لافت في مباراة ألبيون، وساهم في تحقيق فريقه فوزا كاسحا بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

المصدر: @Cityarabia