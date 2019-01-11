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مانشستر سيتي لمحرز: يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك

الرياضة

مانشستر سيتي لمحرز: يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك
AFP Ben STANSALL
مانشستر سيتي لمحرز: يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك يا محارب
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نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي تغريدة طريفة بعد نهاية مباراة "السيتيزنز" وضيفه بيرتن ألبيون، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وكتب الحساب العربي الرسمي للسيتي في تويتر: "رياض محرز أمام بيرتن ألبيون.. تمريرتان حاسمتان وهدف.. يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك يا محارب الصحراء".

وتألق محرز، الذي انضم للسيتي مطلع هذا الموسم، بشكل لافت في مباراة ألبيون، وساهم في تحقيق فريقه فوزا كاسحا بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

المصدر: @Cityarabia

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