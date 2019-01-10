التعمري هز شباك سوريا تحت أنظار كشافي فيورنتينا الإيطالي

راقب كشافو نادي فيورنتينا الإيطالي، المهاجم الأردني موسى التعمري في مباراة منتخب بلاده أمام سوريا (2-0)، وذلك في الجولة الثانية لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم (الإمارات 2019).

وقال موسى التعمري نفسه في تصريحات صحفية بعد الفوز على سوريا: "هناك أندية أوروبية حضرت إلى الإمارات لمراقبتي في الملعب، تمهيدا لضمي وأهمها فيورنتينا الإيطالي".

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وأضاف التعمري: "حضر مباراة اليوم وفد من نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث هناك رغبة كبيرة لديهم بشأن ضمي في الموسم الحالي".

وقاد موسى التعمري (21 عاما) منتخب النشامى إلى الفوز على نظيره السوري، بتسجيله الهدف الأول، وصناعة الهدف الثاني، الذي سجله زميله طارق خطاب.

ويلعب المهاجم الأردني الشاب، مع أبويل نيقوسيا القبرصي، ووفقا لموقع "transfermarkt"، فقد أحرز 7 أهداف، وصنع هدفا، خلال 19 مباراة في الموسم الحالي.

المصدر: "eremnews.com"