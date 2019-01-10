جنوب إفريقيا تلوم "السياسة" و"الكاف" بعد خسارتها رهان تنظيم كأس إفريقيا

حملت جنوب إفريقيا "السياسة" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولية خسارتها المنافسة لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019 لصالح مصر.

وتلقت جنوب إفريقيا خسارة قاسية في التصويت، إذ نالت مصر 16 صوتا من 17 عضوا في اللجنة أدلوا بأصواتهم، بينما امتنع العضو الثامن عشر الحاضر في الاجتماع عن التصويت. ونالت مصر استضافة البطولة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، بدلا من الكاميرون التي قرر الاتحاد القاري في نوفمبر سحب التنظيم منها على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية والملاعب ومخاوف أمنية.

وقبل إعلان نتيجة التصويت الثلاثاء الماضي، كان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي داني جوردان واثقا من قدرة بلاده على الفوز باستضافة الحدث القاري للمرة الثالثة بعد 1996 و2013، لكن النتيجة جاءت بمثابة مفاجأة للدولة الإفريقية الوحيدة التي استضافت نهائيات كأس العالم عام 2010.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام جنوب إفريقية الأربعاء، اعتبر جوردان "إذا ما قارنا بين جنوب إفريقيا ومصر، فنحن بوضوح نتمتع بالأفضلية، لأننا نملك البنى التحتية، الخبرة... كل شيء في مكانه".

وأضاف "أما السياسة، فشأن آخر. الدول العربية متجذرة (بالشق السياسي)، والمقر الرسمي للاتحاد القاري هو القاهرة".

في المقابل، اعتبر الرئيس التنفيذي بالإنابة للاتحاد الجنوب إفريقي راسل بول أن بلاده في وضع أفضل من مصر للاستضافة.

وقال بعد التصويت "لا توجد دولة أفضل من جنوب إفريقيا مؤهلة للاستضافة في القارة من الناحية الفنية".

وأضاف "بعثنا برسالة إلى الاتحاد الإفريقي عن ماهية الشروط في ملف الترشيح لكي نتبعها. كان من المفترض أن تكون ثمة زيارة تفقدية، لكن أحدا لم يأت إلى البلاد. كما أن الاتحاد القاري قال بأنه سيتخذ قراره في التاسع من يناير، وإذ بنا نفاجأ بوصول الوفد المصري قبل فترة مع ممثلين عن حكومته وملفه بيده".

المصدر: وكالات