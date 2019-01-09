الفرعون المصري وأمير القلوب يتبادلان المجاملات

أثنى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على أسطورة الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة وذلك خلال المؤتمر الصحفي لجائزة أفضل لاعب بإفريقيا 2018.

وتلقى الفرعون المصري بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، إشادة خلال المؤتمر الصحفي من أحد الصحفيين الحاضرين بقوله: "أصبحت الآن سفيرا للكرة المصرية".

ليقاطعه نجم ليفربول قائلا: "النجم هو من يجلس إلى جانبك .. محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور في الكرة المصرية".

وحضر أبو تريكة الملقب بـ"أمير القلوب" حفل توزيع الجوائز في داكار السنغالية، عقب مشاركته صباح الثلاثاء في اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا، والذي شهد إعلان اختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية.

وعقب حفل التتويج غرد أبو تريكة قائلا: "مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي، جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق الوعد بطولة إفريقيا لمنتخب مصر 2019 يا أسطورتنا الخالدة".

مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي ،جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق .الوعد بطولة افريقيا لمنتخب مصر ٢٠١٩ يا أسطورتنا الخالدة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٨ يناير ٢٠١٩

وتفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا على السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزي.

المصدر: وكالات