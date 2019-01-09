ريال مدريد مستاء من طريقة الاستعانة بتقنية الفيديو

طالب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني بتوضيح طريقة الاستعانة بتقنية VAR بعد الجدل الذي حصل في المباراة التي خسرها فريقه الأحد في الدوري ضد ريال سوسييداد 2-0.

وشدد سولاري قبل مواجهة ليغانيس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا، على ضرورة توضيح قواعد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، إن كانت تطبق دائما في النوع نفسه من الحالات والقرارات، بما يساعد الجميع على الفهم من لاعبين وصحفيين ومشجعين.

وأقر سولاري أنه كمشجع، لا يفهم طريقة عمل "VAR"، وجاء موقفه من هذه التقنية على خلفية ما حدث في مباراة الأحد حين كان فريقه متخلفا 0-1 إذ تغاضى الحكم عن ركلة جزاء طالب بها النادي الملكي في الشوط الثاني دون الاحتكام إلى الفيديو.

وكان سولاري غاضبا من قرار الحكم الذي قرر ألا يحتسب ركلة الجزاء رغم الاحتكاك الواضح بين حارس ريال سوسييداد والمهاجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور، ولم يعد الحكم للفيديو لأن الطاقم التحكيمي الموجود في غرفة التحكم لم ينبهه أيضا لوجود خطأ في منطقة الجزاء.

🔴 ¡Nuestro entrenamiento matinal ya está en marcha!

☝ ¡La primera sesión de @Brahim con sus nuevos compañeros del @RealMadrid!

👑 Nuestro último entrenamiento antes del partido de la Copa del Rey contra el @CDLeganes.#RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/vtk4yMgOHr — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٨ يناير ٢٠١٩

ويسعى ريال اليوم الأربعاء إلى الثأر من ليغانيس عندما يستضيفه ذهابا كون الأخير أقصى النادي الملكي من ربع نهائي الكأس الموسم الماضي.

ويغيب عن كتيبة سولاري الويلزي غاريث بايل بسبب تمدد عضلي إضافة إلى لاعب الوسط توني كروس لإصابة تعرض لها في الفخذ.

المصدر: أ ف ب