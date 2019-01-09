كين يدخل التاريخ بفوز توتنهام على تشيلسي في كأس الرابطة (بالفيديو)

تغلب توتنهام هوتسبير على غريمه اللندني تشيلسي 1-0 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب ويمبلي.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27 ليصل إلى الهدف رقم 160 مع النادي ويحقق المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام حسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في ظروف مثيرة للجدل حيث احتسب حكم اللقاء قرار ركلة الجزاء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

ويتعين على تشيلسي الفوز بفارق هدفين بغض النظر عن النتيجة، لأن نظام فارق الأهداف لا يطبق في هذا الدور من البطولة في الموسم الحالي، علما بأنه في حال تساوى الفريقان بالأهداف في نهاية مباراة الإياب، سيخوضان ركلات الترجيح مباشرة من دون اللجوء إلى وقت إضافي.

وستقام مباراة الإياب في ستامفورد بريدج في 24 يناير، على أن تقام المباراة النهائية في 24 فبراير على ملعب ويمبلي في لندن.

ويتطلع توتنهام للفوز بأول ألقابه تحت قيادة المدرب بوكيتينو وكذلك أول ألقابه منذ الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة في 2008.

المصدر: وكالات