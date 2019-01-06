الاتحاد الإنجليزي يبحث في فضيحة تعاطي لاعب المنتخب للمخدرات

نشرت صحيفة "the sun" البريطانية تقريرا تؤكد فيه طرد لاعب من المنتخب الإنجليزي من ملهى ليلي أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة 2019 بعد ضبطه يتعاطى الكوكايين في دورات المياه.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا لمعرفة هوية لاعب المنتخب للتحقيق معه، ولم تفصح الصحيفة عن اسم اللاعب في تقريرها.

وتحدث التقرير عن ظهور اللاعب الإنجليزي وهو فاقد للسيطرة على تصرفاته، بسبب كثرة تناول المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تعاطيه للمخدرات في الخفاء داخل دورات المياه في أحد الملاهي الليلية أثناء احتفالات رأس السنة.

وكان اللاعب المتورط في فضيحة تعاطي الكوكايين برفقة زميل له في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد أن ساءت الأوضاع حضر أحد مدربي الفريق خلال نصف ساعة لإعادة اللاعب ونقله إلى المنزل بواسطة سيارة أجرة.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات لصحيفة "the sun": "لم يكن حفلا رسميا للاعبي الفريق، هو حضر مع زميله الحفل بعد مباراة خاضها في البريميرليغ، وشرب العديد من الكؤوس، وهناك من شاهده يأخذ سطرا من الكوكايين في دورة المياه"

وفي حال ثبوت تلك التهمة حسب تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فإن اللاعب سيواجه عقوبة الإيقاف لمدة عامين.

المصدر:thesun.co.uk