 
مباشر

سويسرا تحرز كأس هوبمان للتنس على حساب ألمانيا

الرياضة

سويسرا تحرز كأس هوبمان للتنس على حساب ألمانيا
AFP TONY ASHBY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la9o

أحرز السويسري روجر فيدرر لقبا ثالثا قياسيا في مسابقة كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب، بقيادته بلاده للاحتفاظ بلقب العام الماضي، من خلال الفوز على ألمانيا 2-1 اليوم.

وفاز فيدرر المصنف ثالثا عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 6-4 و6-2، قبل أن تتفوق مواطنة الأخير أنجيليك كيربر الثانية عالميا على السويسرية بيليندا بينتشيتش (54 عالميا) بنتيجة 6-4 و7-6.

وحسم الثنائي السويسري اللقاء في مباراة حماسية للزوجي المختلط، بالفوز 4-0 و1-4 و4-3.

وهو اللقب الرابع في المسابقة لسويسرا التي تتفوق عليها الولايات المتحدة فقط بستة ألقاب. كما أنه اللقب الثالث لفيدرر صاحب الـ37 عاما، والذي توج بكأس هوبمان للمرة الأولى مع مواطنته مارتينا هينغيس عام 2001.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء ومحتجون "يحرقون" السيارات وقوات الأمن ترد