سويسرا تحرز كأس هوبمان للتنس على حساب ألمانيا

أحرز السويسري روجر فيدرر لقبا ثالثا قياسيا في مسابقة كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب، بقيادته بلاده للاحتفاظ بلقب العام الماضي، من خلال الفوز على ألمانيا 2-1 اليوم.

وفاز فيدرر المصنف ثالثا عالميا على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 6-4 و6-2، قبل أن تتفوق مواطنة الأخير أنجيليك كيربر الثانية عالميا على السويسرية بيليندا بينتشيتش (54 عالميا) بنتيجة 6-4 و7-6.

وحسم الثنائي السويسري اللقاء في مباراة حماسية للزوجي المختلط، بالفوز 4-0 و1-4 و4-3.

What a night ✨



Congratulations to Team Switzerland and Team Germany on an unforgettable battle. You're all stars. #HopmanCuppic.twitter.com/xj1V6VqyRQ — Hopman Cup (@hopmancup) January 5, 2019

وهو اللقب الرابع في المسابقة لسويسرا التي تتفوق عليها الولايات المتحدة فقط بستة ألقاب. كما أنه اللقب الثالث لفيدرر صاحب الـ37 عاما، والذي توج بكأس هوبمان للمرة الأولى مع مواطنته مارتينا هينغيس عام 2001.

Say hello to your #HopmanCup 2019 champions 🏆 pic.twitter.com/nhtVK1XgR6 — Hopman Cup (@hopmancup) January 5, 2019

المصدر: أ ف ب