اليونايتد يهزم نيوكاسل ويواصل التألق تحت قيادة سولشاير
واصل مانشستر يونايتد تحقيق الانتصارات تحت قيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه 2-0 على مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز ثنائية "الشياطين الحمر" كل من البلجيكي روميلو لوكاكو في (د.64) وماركوس راشفورد في (د.80).
A final #MUFC change as @MarcusRashford is replaced by @JesseLingard. Well played, Marcus!#NEWMUNpic.twitter.com/YR17JAToGc— Manchester United (@ManUtd) 2 января 2019 г.
وارتفع رصيد يونايتد إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.
1⃣ clean sheet— Manchester United (@ManUtd) 2 января 2019 г.
2⃣ goals
3⃣ points
4⃣ wins in a row
The perfect start to 2019 for #MUFC! 🔴👊 pic.twitter.com/XpIWQBYAYd
وبات سولشاير على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح ثاني مدرب في التاريخ يفوز في أول 4 مباريات يخوضها مع مانشستر يونايتد بعد السير مات باسبي. وحقق الشياطين الحمر الفوز في أول 3 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير، الذي تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينو حتى نهاية الموسم.
المصدر: وكالات