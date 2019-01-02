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اليونايتد يهزم نيوكاسل ويواصل التألق تحت قيادة سولشاير

الرياضة

اليونايتد يهزم نيوكاسل ويواصل التألق تحت قيادة سولشاير
AFP
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واصل مانشستر يونايتد تحقيق الانتصارات تحت قيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه 2-0 على مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية "الشياطين الحمر" كل من البلجيكي روميلو لوكاكو في (د.64) وماركوس راشفورد في (د.80).

وارتفع رصيد يونايتد إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل  عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبات سولشاير على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح ثاني مدرب في التاريخ يفوز في أول 4 مباريات يخوضها مع مانشستر يونايتد بعد السير مات باسبي. وحقق الشياطين الحمر الفوز في أول 3 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير، الذي تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي جوزيه مورينو حتى نهاية الموسم.

المصدر: وكالات

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