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إطلاق تطبيق إلكتروني تكريما لشوماخر في عيده الخمسين

الرياضة

إطلاق تطبيق إلكتروني تكريما لشوماخر في عيده الخمسين
Reuters
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أكدت أسرة مايكل شوماخر لمحبيه أن أسطورة فيراري وبطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1 للسيارات يحظى برعاية فائقة في وقت يستعد فيه للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين يوم الخميس.

ولم يظهر شوماخر، الذي اعتزل في 2012، علانية منذ إصابته الخطيرة في الرأس في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية منذ خمسة أعوام. ويتلقى السائق الألماني الرعاية في منزله في سويسرا.

وقالت أسرته في بيان ورد فيه تعليق نادر عن حالته: "نؤكد أنه يحظى برعاية فائقة.. نبذل كل جهد بشري ممكن لمساعدته".. "نرجو إبداء التفهم في أننا نلتزم برغبة مايكل، كما كان الوضع دائما، في الحفاظ على سرية وخصوصية مسألة حساسة مثل صحته".

وقالت الأسرة إنه سيتم إصدار تطبيق إلكتروني رسمي يحمل اسم مايكل شوماخر يوم الخميس لتمكين جمهوره من متابعة كل ما حققه من نجاح على الصعيد المهني.

كما استحدثت المؤسسة التي تحمل اسمه متحفا افتراضيا.. وقالت الأسرة "هذا التطبيق هو علامة أخرى في جهودنا لتكريمه والاحتفاء بجمهوره من خلال الاحتفال بإنجازاته. "من حق مايكل أن يكون فخورا بما حققه. وكذلك نحن ... نريد أن نخلد اسمه ونحتفل بانتصاراته وإنجازاته ولحظات تتويجه".

وفاز شوماخر بأول لقبين له مع بنيتون في عامي 1994 و1995 قبل أن يتوج باللقب خمس مرات على التوالي مع فيراري بين عامي 2000 و2004.

ويبقى شوماخر هو السائق الأكثر نجاحا في هذه الرياضة بعد أن فاز في 91 سباقا.

ونجح البريطاني لويس هاميلتون، الذي أصبح بطل العالم خمس مرات وحقق 73 انتصارا، في معادلة أو تجاوز الكثير من الأرقام التي حققها شوماخر ويمكن في نهاية المطاف أن يعادل عدد مرات التتويج باللقب إذا استمر محافظا على معدل نجاحه الحالي.

المصدر: رويترز

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