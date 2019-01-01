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شاهد.. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة

الرياضة

شاهد.. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة
liomessi10lovers/instagram
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع فيديو يجمع الأخير بزوجته وهما يؤديان رقصة جميلة أثناء احتفالهما بحلول السنة الجديدة 2019.

وفضل ميسي استقبال السنة الجديدة في هدوء رفقة زوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة.

وتزوج ميسي من صديقته أنتونيلا روكوزو العام الماضي ولديهما ثلاثة أبناء، يبلغ عمر أكبرهم، تياغو،  ست سنوات، ثم ماتيو البالغ ثلاث سنوات، وأخيرا تشيرو وعمره تسعة شهور.

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FELIZ AÑO!!!!❤️❤️❤️❤️❤️

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ويستمع ميسي حاليا بإجازته مع توقف مباريات الدوري الإسباني احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة.

المصدر: وكالات

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