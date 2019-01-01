موراي متفائل بعد فوزه الأول "الإيجابي" في بريزبين

أعرب أندي موراي عن تفاؤله بعد فوز أول إيجابي له في 2019 بتغلبه على الأسترالي جيمس داكوورث في الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية بعد غيابه المطول في الأشهر الماضية للإصابة.

وابتعد البريطاني موراي نحو 11 شهرا بسبب إصابة وعملية جراحية في الورك، وعاد إلى الملاعب في منتصف 2018 ليحقق بداية صعبة وغير موفقة إلى حد كبير، قبل أن يبتعد مجددا في سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل.

وتراجع اللاعب البالغ 31 عاما والمصنف أول عالميا سابقا، إلى المركز 240 حاليا في تصنيف اللاعبين المحترفين.

وفي الدور الأول لدورة بريزبين الثلاثاء، حقق موراي فوزا سهلا على داكوورث بنتيجة 6-4 و6-3، على رغم بدايته البطيئة في المباراة.

وقال البريطاني المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى "في البداية لم أقدم كرة مضرب جيدة، لكن أعتقد أن من الأمور الإيجابية بالنسبة إلي أنني تمكنت بشكل تلقائي من القيام ببعض الضربات في مرحلة كنت أقرأ فيها المباراة بشكل جيد، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمباراة أولى".

وشدد موراي على أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في الورك إلا أن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على أدائه، موضحا "تدربت بشكل أكبر وقمت بخوض بعض المجموعات التدريبية هنا، وحظيت بوقت طويل للاعتياد عليه".

ويخوض موراي مباراته في الدور الثاني ضد الروسي دانييل مدفيديف الذي أعفي من خوض منافسات الدور الأول.

وفي أبرز مباريات هذا الدور الثلاثاء، فاز حامل لقب الدورة الأسترالي نيك كيريوس على الأمريكي راين هاريسون بصعوبة 7-6 (7-5)، 5-7 و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ساعتين وثماني دقائق، بينما تغلب الفرنسي جيريمي شاردي على الألماني يان-لينارد شتروف 4-6، 6-3، و6-4.

المصدر: أ ف ب