أستراليا المفتوحة.. بيرديتش يتقدم للدور الثاني وراونيتش يودع البطولة

تأهل لاعب التنس التشيكي توماس بيرديتش، إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه، اليوم الثلاثاء، على الأسترالي أليكس دي مينار، المشارك ببطاقة دعوة، بالدور الأول من البطولة.

وتغلب بيرديتش (32 عاما)، المصنف الـ20 حاليا، على خصمه الأسترالي (18 عاما) بـ 3 مجموعات مقابل واحدة، بواقع 6-3 و3-6 و6-0 و6-1

وسيواجه بيرديتش، الذي وصل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة بنسختي 2014 و2015، في الدور الثاني من أولى بطولات الغراند سلام الكبرى هذا الموسم، الإسباني جييرمو جارسيا لوبيز، الذي تغلب بدوره على الفرنسي بينوا بيير بنتيجة 6-0 و6-7 (4-7) و6-1 و6-4.

Two-time semi-finalist Tomas Berdych draws on his experience at #AusOpen.



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في المقابل، ودع ميلوش راونيتش، المصنف الثالث عالميا سابقا، البطولة من الدور الأول عقب خسارته أمام لوكاس لاتسكو.

وهذه أسوأ نتيجة لروانيتش في البطولات الأربع الكبرى، منذ خروجه المبكر من بطولة فرنسا المفتوحة في 2011.

المصدر: EFE

فادي سيمير