برايتون يطيح بضيفه كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي .. فيديو

انتزع فريق برايتون بطاقة العبور إلى دور الـ 32 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من ضيفه كريستال بالاس، بفوزه عليه (2-1)، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من، دالي ستيفنز وغلين موراي، في الدقيقتين (25، 89) على الترتيب، بينما سجل السنغالي، باكاري ساكو، هدف كريستال بالاس الوحيد، عند الدقيقة 69 من عمر المباراة.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي