العداء بولت يتجه إلى كرة القدم وعينه على مانشستر يونايتد

كشف العداء الجامايكي الشهير أوسين بولت، أن مساره الرياضي قد يتحول من المنافسة في سباقات المسافات القصيرة إلى ممارسة كرة القدم عقب اعتزاله رياضة ألعاب القوى.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن بولت قوله "الإصابة أصبحت من الماضي، أنا الآن في حالة جيدة، سأخضع للاختبارات مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في مارس/آذار المقبل، وبعد ذلك سيتحدد ما سأفعله.. إذا أخبروني في دورتموند بأنني جيد بما فيه الكفاية، وأنني بحاجة إلى القليل من التدريبات، هذا ما سأفعله".

وأكمل أسطورة سباق 100 متر "أحد أكبر أحلامي هو التوقيع لمانشستر يونايتد، تحدثت مع السير أليكس فيرغسون (المدرب السابق لمانشستر يونايتد)، وأخبرني إن كنت لائقا ومستعدا، فسيرى ما يمكن عمله".

تجدر الإشارة إلى أن بولت (31 عاما)، الذي أنهى مسيرته الحافلة في ألعاب القوى بعد مشاركته في بطولة العالم لأم الألعاب التي أقيمت الصيف الماضي في لندن، يعد واحدا من أساطير ألعاب القوى، إذ فاز بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، ويعتبر أسرع رجل في العالم، إذ يحمل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر بـ 9.58 ثانية.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض