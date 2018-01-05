توماسي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

أعلن اللاعب الدولي السابق داميانو توماسي ترشحه لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خلفا لكارلو تافيكيو الذي استقال على خلفية فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويعد توماسي (43 عاما)، اللاعب السابق لنادي روما والذي يترأس حاليا رابطة اللاعبين المحترفين، من أبرز الأسماء لخلافة تافيكيو.

وقال لاعب الوسط السابق في بيان إنّ "الرغبة في أن أكون جزءا فاعلا من التغيير تنبع من المسار الذي اعتمدته في الأعوام الأخيرة".. "اليوم، يحتاج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى وحدة هادفة. مهمة المؤسسات هي أن تقدّم إجابة جدية، صلبة، وتفكر نحو المستقبل، بشأن (مواجهة) إيطاليا والسويد، وإلا نكون خسرنا مرتين".

وستغيب إيطاليا عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاما، بعد إقصائها على يد السويد في ملحق التصفيات الأوروبية (فازت السويد على أرضها 1-0 ذهابا، وتعادل المنتخبان سلبيا في إيطاليا).

وكان تافيكيو (74 عاما) أبرز ضحية لهذه النتيجة التي سبّبت صدمة في إيطاليا، وقدّم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار رئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 29 يناير/كانون الثاني الحالي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير