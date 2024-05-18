شفيونتيك تهزم سابالينكا وتحرز لقب دورة روما

توجت البولندية إيغا شفيونتيك، بلقب دورة روما للتنس بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-3 السبت في طريقها لإحراز لقبها الثالث في العاصمة الإيطالية بعد عامي 2021 و2022.

واللقب هو الـ21 لشفيونتيك (22 عاما) في مسيرتها والرابع منذ مطلع العام الحالي بعد دورات الدوحة وإنديان ويلز ومدريد، ويأتي قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، والتي ستكون البولندية أبرز المرشحات للتتويج بها لا سيما أنها أحرزت اللقب ثلاث مرات أعوام 2020 و2022 و2023.

وباتت شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، أول لاعبة منذ الأمريكية سيرينا وليامس عام 2013 تحرز لقب دورتي مدريد وروما في العام ذاته.

كما حققت شفيونتيك فوزها الثامن على منافستها سابالينكا المصنفة ثانية عالميا، في 11 مواجهة جمعت بينهما والثالث تواليا.

المصدر: وكالات