 
مباشر

بأسلوب غير تقليدي.. فيرتز يعلن انضمامه لقائمة ألمانيا

الرياضة

بأسلوب غير تقليدي.. فيرتز يعلن انضمامه لقائمة ألمانيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjrc

انضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني هذا الموسم، لقائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل.

وتم الإعلان عن اختيار فيرتز خلال حفل غنائي لمطربة الراب نينا تشوبا أقيم مساء الأربعاء في مدينة هامبورغ.
وهللت الجماهير الحاضرة في الحفل عند إعلان فيرتز عن اختياره لقائمة منتخب ألمانيا عبر مقطع فيديو، قائلا: "أتمنى لكم أمسية رائعة، وأنا سعيد بانضمامي للقائمة، وأتطلع للصيف المقبل".

إقرأ المزيد
بينهم نجم عربي صاعد.. بايرن ميونخ يمنح عقودا احترافية لثلاثة لاعبين واعدين
بينهم نجم عربي صاعد.. بايرن ميونخ يمنح عقودا احترافية لثلاثة لاعبين واعدين

ولجأ الاتحاد الألماني لكرة القدم للإعلان عن اللاعبين المختارين في القائمة تباعا بأساليب غير تقليدية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والحفلات ومحلات الطعام.

وبهذه الأساليب تم الإعلان الأربعاء عن استدعاء اللاعبين أنطونيو روديغر، إلكاي جوندوجان وجوشوا كيميتش وروبرت أندريتش، وباسكال جروس وديفيد راوم ودينيز أونداف.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024