بأسلوب غير تقليدي.. فيرتز يعلن انضمامه لقائمة ألمانيا

انضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني هذا الموسم، لقائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل.

وتم الإعلان عن اختيار فيرتز خلال حفل غنائي لمطربة الراب نينا تشوبا أقيم مساء الأربعاء في مدينة هامبورغ.

وهللت الجماهير الحاضرة في الحفل عند إعلان فيرتز عن اختياره لقائمة منتخب ألمانيا عبر مقطع فيديو، قائلا: "أتمنى لكم أمسية رائعة، وأنا سعيد بانضمامي للقائمة، وأتطلع للصيف المقبل".

🚨 Official: Flo Wirtz announced for #EURO2024 - by singer and rapper Nina Chuba on her concert in Hamburg!



💎🇩🇪✅ pic.twitter.com/U6i6TxQrAL — Victor Catalina (@vcatalina96) May 16, 2024

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ولجأ الاتحاد الألماني لكرة القدم للإعلان عن اللاعبين المختارين في القائمة تباعا بأساليب غير تقليدية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والحفلات ومحلات الطعام.

وبهذه الأساليب تم الإعلان الأربعاء عن استدعاء اللاعبين أنطونيو روديغر، إلكاي جوندوجان وجوشوا كيميتش وروبرت أندريتش، وباسكال جروس وديفيد راوم ودينيز أونداف.

المصدر: "وكالات"