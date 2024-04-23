"بنزية.. هدية من السماء".. حادث سيارة سر توهج اللاعب الجزائري (فيديو)

كشف الدولي الجزائري، ياسين بنزية، سر توهجه المذهل خلال الموسم الحالي، سواء مع منتخب بلاده أو ناديه كاراباخ الأذربيجاني لكرة القدم.

يقدم بنزية موسما مميزا مع نادي كاراباخ، حيث ساهم في تسجيل 29 هدفا بمختلف المنافسات، وتمكن أيضا من استعادة مكانته رفقة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي، عندما أبدع بشكل غير متوقع.

Stop that Yassine Benzia. pic.twitter.com/uUD7LNdMO7 — Stop That Football (@stopthatfooty) March 27, 2024

في تقرير مطول لصحيفة "كومبيتيسيون" الجزائرية بعنوان "بنزية.. هدية من السماء"، أشارت فيه لتحول خريج مدرسة أولمبيك ليون للاعب أساسي داخل صفوف "محاربي الصحراء" بعد استبعاد دام 5 سنوات كاملة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لبنزية كشف فيها سر تألقه، قائلا: "لقد أصبحت أرى الأمور فوق أرضية الميدان بشكل أسرع بكثير مما كنت عليه سابقا".

وأضاف: "لا أدري ربما لأني وصلت لمرحلة النضج أو بسبب حادث السيارة الخطير الذي تعرضت له، لقد أصبحت استبق الأحداث داخل أرضية الميدان، وأتصور اللقطة قبل وقوعها وهو ما يساعدني كثيرا لتسجيل الأهداف وصناعتها".

يذكر أن الغموض يلف مستقبل ياسين بنزية (29 عاما) فمن جهة يؤكد أنه يطمح للعب في المستوى العالي، ولكن مع الإشارة إلى شعوره بالراحة في أذربيجان وغير متسرع على الرحيل، خاصة أن عقده مستمر مع كاراباخ حتى يونيو 2025.

المصدر: وسائل إعلام