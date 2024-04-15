النجم الجزائري بلايلي يثير ضجة واسعة بتصرفه مع حكمة مباراة فريقه ضد وداد تلمسان (فيديو)

أثار الدولي الجزائري يوسف بلايلي ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ما بدر منه تجاه الحكمة غادة ماحات، التي أدارت مباراة فريقه مولودية الجزائر أمام وداد تلمسان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لبلايلي يظهر فيه الأخير وهو يشتبك لفظيا مع الحكمة قبل أن يمسك بذراعها ليحاول منعها من إخراج البطاقة الصفراء بعدما قررت منحها له.

يوسف بلايلي يصنع الحدث بتصرفه مع حكمة مباراة مولودية الجزائر و وداد تلمسان pic.twitter.com/qR7NyoYB5q — El Capitano⭐ (@spuerlilo) April 14, 2024

وجاء ذلك بعدما اعترضت الحكمة على مكان الكرة أثناء تنفيذ بلايلي لركلة حرة من مسافة بعيدة.

وتدخل زميل بلايلي لمحاولة إبعاده عن الحكمة في ظل احتجاجه على قرار منحه البطاقة الصفراء.

وعبرت فئة كبيرة من متابعي الكرة في الجزائر، عن عدم تقبلها لما قام به المهاجم الدولي الجزائري، الذي كان يفترض عليه أن يتحلى بالاحترافية، ويكون أكثر هدوءا في تعامله مع الحكمة غادة ماحات، والتي كانت تدير أول مباراة كرة قدم للرجال في مشوارها التحكيمي.

وكتب أحد المعلقين على موقع "فيسبوك" في تفاعله مع تصرف بلايلي مع الحكمة غادة ماحات: "تصرف غريب جدا من يوسف بلايلي..

يوسف بلايلي يمسك ذراع الحكمة ماحات غادة وحاول منعها من إشهار البطاقة الصفراء له".

وكتب معلق آخر: "تصرف غريب وغير أخلاقي من يوسف بلايلي.. يوسف بلايلي أمسك يد الحكمة وحاول منعها من إشهار البطاقة الصفراء له".

أما معلق ثالث فقال: "بلايلي يصنع الحدث بتصرفه مع حكمة مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان".

يذكر أن مواجهة المولودية ووداد تلمسان التي كانت في إطار ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، انتهت بفوز المولودية بهدفين دون رد.

المصدر: RT