تصفيات مونديال 2026.. فلسطين تكتسح بنغلاديش بخماسية

سحق المنتخب الفلسطيني نظيره بنغلاديش 5-0 يوم الخميس على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت المعتمد ملعبا بيتي لـ"الفدائي"، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبعد بلوغه ثمن نهائي النسخة الماضية لكأس آسيا (قطر 2023) للمرة الأولى في تاريخه، لم يجد "الفدائي" المصنف 97 عالميا أي صعوبة في تجاوز نظيره البنغالي (183)، بعدما تسيد المباراة منذ بدايتها مترجما سيطرته بتسجيل خماسية تقاسمها الثنائي المتألق عدي الدباغ (42، 53 و76) وشهاب القنبر (45+2 و49).

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وأصبح الدباغ (25 عاما)، المحترف في صفوف رويال شارلروا البلجيكي، الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطيني برصيد 15 هدفا متجاوزا الهداف السابق فهد العتال (14)، المساعد الحالي للمدير الفني، التونسي مكرم دبوب.

وبهذا الفوز، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة، بينما تتذيل بنغلاديش بنقطة واحدة.

وتتصدر أستراليا المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

المصدر: RT