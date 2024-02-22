جو هارت يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي

يعتزل الحارس الدولي الإنجليزي السابق جو هارت كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، بحسبما أعلن فريقه سلتيك الاسكتلندي يوم الخميس.

وقال هارت لقناة سلتيك "ذهنيا أنا في ذلك المكان الذي أحب أن أكون فيه، أنا في مكان يتسم بالوضوح"، مضيفا "بالتأكيد، فكرت بالأمر كثيرا".

وأردف "أعتقد أن الوقت المناسب (للاعتزال) هو الآن. ذهبت إلى النادي وشرحت لهم موقفي وتفهموا الأمر تماما".

Joe Hart announces he's retiring from football at the end of the season.



He was part of two of Manchester City's Premier League-winning sides and won the Golden Glove 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 straight seasons from 2010-2013 🫡 pic.twitter.com/RSzUfPjffr — B/R Football (@brfootball) February 22, 2024

وتابع الحارس الذي لمع اسمه مع مانشستر سيتي "أعلم أن الوقت لا ينتظر أحدا ولا أريد أن يدفعني جسدي إلى الاعتزال".

وسيبلغ هارت الـ37 عاما عندما ينتهي عقده مع حامل لقب الدوري الاسكتلندي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض هارت 75 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" و348 مباراة مع فريقه السابق مانشستر سيتي محرزا معه لقب الدوري المحلي مرتين، كما نال جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي أربع مرات.

وحمل هارت ألوان أندية عدة على غرار تورينو الإيطالي، بيرنلي ووست هام قبل الانضمام إلى سلتيك في 2021.

المصدر: وكالات