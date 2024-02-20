آخر تطورات الحالة الصحية لمدرب منتخب مصر حسام حسن

حرص وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي على الاطمئنان على الحالة الصحية لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" الأول لكرة القدم.

وتعرض حسام حسن لوعكة صحية مفاجئة أمس الاثنين نقل على إثرها لأحد المستشفيات في مصر، وذلك عقب حضوره مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المحلي.

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وكشف الحساب الرسمي لوزارة الرياضة المصرية على موقع "فيسبوك" يوم الثلاثاء، أن صبحي أجري اتصالا هاتفيا بحسام حسن للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا لممارسة مهامه مع المنتخب المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري على دعمه الكامل لحسام حسن وجهازه المعاون، مشددا على ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة "الفراعنة" لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

ومن جانبه، أعرب حسام حسن عن شكره وتقديره لاهتمام وزير الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية، مؤكدا على أنه يتمتع بحالة جيدة، وأنه سيعود لممارسة مهامه مع المنتخب المصري في أقرب وقت ممكن.

وكان الاتحاد المصري عين حسام حسن على رأس الإدارة الفنية لمنتخب "الفراعنة" في وقت سابق من الشهر الحالي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي ترك منصبه بعد خروج مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في كوت ديفوار الأسبوع الماضي.

المصدر: وزارة الرياضة المصرية