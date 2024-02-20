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وفاة ظهير منتخب ألمانيا الأسطوري وبطل العالم 1990

الرياضة

وفاة ظهير منتخب ألمانيا الأسطوري وبطل العالم 1990
AFP
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توفي أندرياس بريمه، صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا الغربية بكرة القدم في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية أن بريمه توفي مساء الاثنين في ميونيخ بسبب سكتة قلبية.

لعب بريمه 86 مباراة مع منتخب ألمانيا خلال مسيرته الكروية، وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في المباراة النهائية ضد الأرجنتين (1-0) في بطولة كأس العالم 1990.

ومثل بريمه خلال مسيرته أندية بارمبيك وساربروكن وكايزرسلاوترن وبايرن الألماني، بالإضافة إلى إنتر الإيطالي وسرقسطة الإسباني.

المصدر: RT

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