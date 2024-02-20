وفاة ظهير منتخب ألمانيا الأسطوري وبطل العالم 1990

توفي أندرياس بريمه، صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا الغربية بكرة القدم في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية أن بريمه توفي مساء الاثنين في ميونيخ بسبب سكتة قلبية.

FC Bayern are extremely saddened by the sudden passing of Andreas Brehme. We extend our deepest sympathies to his family and friends.



Andreas Brehme will forever be in our hearts, as a World Cup winner and, more importantly, as a very special person. He will forever be part of… pic.twitter.com/X3Tichnncp — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 20, 2024

لعب بريمه 86 مباراة مع منتخب ألمانيا خلال مسيرته الكروية، وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في المباراة النهائية ضد الأرجنتين (1-0) في بطولة كأس العالم 1990.

ومثل بريمه خلال مسيرته أندية بارمبيك وساربروكن وكايزرسلاوترن وبايرن الألماني، بالإضافة إلى إنتر الإيطالي وسرقسطة الإسباني.

المصدر: RT