الاتحاد الإيفواري يثبت فاييه مدربا لمنتخب "الفيلة"

أعلن رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم إدريس ديالو، يوم الاثنين، تعيين المدرب المؤقت إيميرس فاييه مدربا دائما لمنتخب بلاده المتوج معه بلقب كأس إفريقيا مطلع الشهر الحالي.

وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الإفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: "كان إيميرس حتى الآن مدربا بالوكالة وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي".

وأضاف ديالو "إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026، قابل للتجديد".

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واستلم فاييه تدريب منتخب بلاده عقب إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه عقب نهاية دور المجموعات الكارثي لـ"الفيلة" في كأس إفريقيا التي استضافتها كوت ديفوار مؤخرا.

وأنهت كوت ديفوار منافسات المجموعة الأولى في المركز الثالث بفوز على غينيا بيساو (2-0) في المباراة الافتتاحية وخسارتين، الأولى بصعوبة أمام نيجيريا (0-1) والثانية مذلة أمام غينيا الاستوائية (0-4).

واستفادت كوت ديفوار من نتائج المجموعات الخمس الأخرى وتحديدا فوز المغرب على زامبيا 1-0 في المجموعة السادسة وخطفت البطاقة الرابعة الأخيرة لأفضل الثوالث، وبلغت ثمن النهائي.

وقرر الاتحاد الايفواري بعدها تعيين فاييه، مساعد غاسيه، لإكمال مشوار النهائيات وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على السنغال (5-4 بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في ثمن النهائي، ومالي (2-1 بعد التمديد) في ربع النهائي، والكونغو الديموقراطية (1-0) في نصف النهائي، قبل الثأر من نيجيريا في المباراة النهائية (2-1) والظفر باللقب القاري.

المصدر: أ ف ب