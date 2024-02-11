نجم أستون فيلا يحتفل بهدفه في شباك مانشستر يونايتد بطريقة "مستفزة" أمام أونانا (فيديو)

احتفل نجم خط وسط نادي أستون فيلا، البرازيلي دوغلاس لويز بهدفه برقصة "مستفزة" أمام أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وذلك خلال مباراة الفريقين يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وسجل دوغلاس هدف التعادل لفريقه 1-1 في الدقيقة 67، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقدم فاصلا من الرقص أمام أونانا ومدافع مانشستر يونايتد، رافائيل فاران.

What on earth is Douglas Luiz playing at!!? Is that a belly dancing chest shimmy!!! 🚨😂🚨😂#AVLMUNpic.twitter.com/TMm3shm2c6 — 🚨The Celebration Police🚨 (@PLCPolice) February 11, 2024

KEEP SHAKING YOUR tits Douglas Luiz 😭 pic.twitter.com/7HdsfwOCex — UtdTruthful (@Utdtruthful) February 11, 2024

ولم يبد ثنائي مانشستر يونايتد أي رد فعل على احتفال دوغلاس "المستفز"، لكن زميلهما سكوت مكتوميناي رد عليه بأفضل طريقة بتسجيله هدف الفوز ليونايتد 2-1 بضربة رأس في الدقيقة 86.

Douglas Luiz did a shoulder shimmy in front of Onana ☠️☠️ pic.twitter.com/Ay1zfyl1Bm — ibou (@teamibou23) February 11, 2024

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بالدوري، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 46 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: talksport