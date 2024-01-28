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كأس أمم إفريقيا.. غينيا إلى ربع النهائي بهدف قاتل

الرياضة

كأس أمم إفريقيا.. غينيا إلى ربع النهائي بهدف قاتل
AP
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قاد محمد بايو منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، بعد تسجيله هدفا قاتلا 1-0 على غينيا الاستوائية يوم الأحد على ملعب "ألاسان كواتارا" في إبيمبي.

وجاء هدف بايو القاتل، لاعب لوهافر الفرنسي المعار إلى مواطنه ليل، بضربة رأس في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولعبت غينيا الاستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة بعد طرد فيديريكو بيكورو في الدقيقة 55، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف)، ركلة جزاء.

وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر والكونغو الديموقراطية، وذلك في الثاني من فبراير المقبل.

المصدر: وكالات

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