أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

بلغ نادي أتالانتا الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميلان 2-1 الأربعاء على أرضية ملعب "سان سيرو".

وقلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافائيل لياو (الدقيقة 45) إلى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس في الدقيقتين "45+2" و59 (من ركلة جزاء).

⚽️ Ouverture du score de Leao... et égalisation quelques secondes plus tard de Koopmeiners !



Suivez en direct sur L'Equipe live le quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/BPN9q47ds9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2024

ميلان لم يفرح كثيراً..



أتالانتا يعادل النتيجة سريعاً بهدف كوبمينيرز#ميلان_أتالانتا | #كأس_إيطالياpic.twitter.com/ehUqYb5sNk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2024

⚽️ Koopmeiners donne l'avantage à l'Atalanta Bergame sur penalty !



Suivez en direct sur L'Equipe live le quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/Jfe7Zh3nT3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2024

ويلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي تأهل على حساب بولونيا بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وتجمع المباراة الثانية من نصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو والفائز من مواجهة يوفنتوس ضد فروزينوني التي تقام غدا الخميس في ختام مباريات ربع النهائي.

المصدر: RT