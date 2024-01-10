أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا
بلغ نادي أتالانتا الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميلان 2-1 الأربعاء على أرضية ملعب "سان سيرو".
وقلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافائيل لياو (الدقيقة 45) إلى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس في الدقيقتين "45+2" و59 (من ركلة جزاء).
⚽️ Ouverture du score de Leao... et égalisation quelques secondes plus tard de Koopmeiners !— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2024
Suivez en direct sur L'Equipe live le quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/BPN9q47ds9
ميلان لم يفرح كثيراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2024
أتالانتا يعادل النتيجة سريعاً بهدف كوبمينيرز#ميلان_أتالانتا | #كأس_إيطالياpic.twitter.com/ehUqYb5sNk
⚽️ Koopmeiners donne l'avantage à l'Atalanta Bergame sur penalty !— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2024
Suivez en direct sur L'Equipe live le quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/Jfe7Zh3nT3
ويلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي تأهل على حساب بولونيا بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.
وتجمع المباراة الثانية من نصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو والفائز من مواجهة يوفنتوس ضد فروزينوني التي تقام غدا الخميس في ختام مباريات ربع النهائي.
المصدر: RT