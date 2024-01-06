رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية زاغالو

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية ماريو زاغالو الذي فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب اليوم السبت، عن عمر ناهز 92 عاما.

وكتبت عائلة الأسطورة زاغالو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام": "ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة بطلنا الأبدي للعالم أربع مرات ماريو خورخي لوبو زاغالو".

ووصف البيان الأسطورة الراحل بأنه أب مخلص، وجد محب، وزوج مهتم، وصديق مخلص، ومحترف منتصر وإنسان عظيم، معبود عملاق وشخص وطني يترك لنا إرثًا من الإنجازات العظيمة.

نشكر الله على الوقت الذي تمكنا من قضائه معك ونطلب من الآب أن نجد الراحة في الذكريات الطيبة والمثال العظيم الذي تتركه لنا".

instagram/zagallooficial/

وكان ماريو زاغالو مهاجما عندما فازت البرازيل بأول نسختين لكأس العالم في عامي 1958 و1962، وقاد منتخب بلاده مدربا لتحقيق المجد في 1970 وكان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا في الفوز بكأس العالم عام 1994.

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ويعد زاغالو ضمن قائمة تضم ثلاثة فائزين بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهم، الألماني فرانز بيكنباور والفرنسي ديديه ديشامب.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز، في منشور على موقع "إنستغرام"، زاغالو بأنه أحد أعظم أساطير كرة القدم البرازيلية.

وأعلن إدنالدو رودريغيز فترة حداد لمدة سبعة أيام، ودقيقة صمت قبل مباريات نهاية الأسبوع، ونصب تمثال "البطل الأبدي" زاغالو في متحف الاتحاد البرازيلي.

المصدر: وكالات