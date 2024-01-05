مهاجم أتلتيكو مدريد السابق يوافق على راتب يورو واحد شهريا

وقّع أحد أبرز المهاجمين الكرواتيين خلال العقد الماضي، نيكولا كالينيتش، وصيف بطل العالم في مونديال روسيا 2018، عقدا جديدا مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي حتى نهاية الموسم.

وبدأ نيكولا كالينيتش (36 عاما) مسيرته مع هايدوك سبليت في موسم 2005-2006، ولعب معه موسم 2022-2023، وبعد 5 أشهر فقط من مغادرته بسبب نهاية عقده، قرر اللاعب العودة إلى فريقه الأم لفترة ثالثة في صفقة انتقال حر مقابل حصوله على راتب قدره يورو واحد شهريا، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصف المهاجم الكرواتي، الذي سيرتدي القميص رقم 9 في فريقه الجديد القديم، هذا الاتفاق بأنه "كان الأسهل" في مسيرته.

ولعب نيكولا كالينيتش، الذي كانت ثروته ذات يوم تقدر بـ13 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 15 مليون يورو)، في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن روفرز، وفي الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وميلان وروما وهيلاس فيرونا.

وانضم المهاجم الكرواتي في عام 2018، إلى أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، ولعب 24 مباراة فقط، سجل خلالها 4 أهداف فقط.

وفي السياق ذاته، قال ميندوجاس نيكوليسيوس المدير الرياضي بنادي هايدوك: "يعود نيكولا بهدف واحد وهو مساعدة هايدوك على الفوز باللقب بعد 19 عاما".

ويتصدر نادي هايدوك سبليت قائمة الدوري الكرواتي حاليا برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق رييكا الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: وسائل إعلام