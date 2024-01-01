رسميا.. باريس سان جيرمان يبرم أول صفقة في الميركاتو الشتوي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي، لوكاس بيرالدو، قادما من نادي ساو باولو.

وقال باريس سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي: "باريس سان جيرمان سعيد بضم لوكاس بيرالدو إلى صفوفه.

المدافع البرازيلي البالغ من العمر 20 عاما، والذي سيرتدي الرقم 35، وقع مع النادي عقدا لمدة خمسة مواسم".

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باريس سان جيرمان سعيد بضمّ لوكاس بيرالدو إلى صفوفه.



المدافع البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي سيرتدي الرقم 35، وقّع مع النادي عقداً لمدة خمسة مواسم.



❤️💙 #WelcomeBeraldopic.twitter.com/bS4ByYZodb — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 1, 2024

وأفاد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على موقع "إكس"، بأن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، ولا تتضمن أي متغيرات.

وبدوره، قال لوكاس بيرالدو: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى ناد طموح مثل باريس سان جيرمان. هذه خطوة مهمة في مسيرتي الاحترافية، وستساعدني على المضي قدما.. لا أستطيع الانتظار للتعرف على زملائي الجدد في الفريق وقطع خطواتي الأولى مع هذا القميص".

🚨🔴🔵 Official, confirmed. Lucas Beraldo has joined Paris Saint-Germain from São Paulo on €20m deal, no add ons included.



Contract valid for the next five years. 🇧🇷



“I’m very proud of joining a top club like PSG — can’t wait to wear this shirt”, Beraldo also added. pic.twitter.com/qPWgqPpixe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024

المصدر: "twitter/PSG"