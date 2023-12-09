بالفيديو.. لاعبة تفقد بوصلتها وتسجل عن طريق الخطأ

شهدت مواجهة منتخب سوريا تحت 14 عام للإناث أمام نظيره اللبناني ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة، لقطة طريفة.

وخلال تسديدة للمنتخب اللبناني، لم تفلح اللاعبة من تسجيل نقطة لترتد الكرة، لتقوم إحدى لاعبات المنتخب السوري بالتقاط الكرة والإصرار على وضعها داخل السلة من محاولتين لصالح الفريق المنافس وسط دهشة الجميع، قبل أن تدرك اللاعبة خطأها بعد فوات الأوان.

بعد إعادة المحاولة... #المنتخب_السوري يسجل سلّة للمنتخب اللبناني عن طريق الخطأ pic.twitter.com/jxGFS5HUjM — هنا لبنان (@thisislebnews) December 9, 2023

لكن ذلك لم يقف أمام تتويج المنتخب السوري بلقب بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره اللبناني، بنتيجة 49-38 نقطة في المباراة النهائية للبطولة.

وكان المنتخب السوري فاز خلال الدور الأول للبطولة على نظيره العراقي بنتيجة 79- 27 نقطة في الجولة الأولى، وخسر أمام نظيره اللبناني في الجولة الثانية 50-48 نقطة.

المصدر: RT