للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لكرة اليد أمام الزمالك

توج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه، السبت، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بفارق ضئيل 26-24.

والتقى الفريقان على صالة "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات، ضمن نهائي سوبر اليد المصري.

لا نقف الا لمعانقة الذهب 🥇🦅🔝 pic.twitter.com/k6cL1uDTA0 — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) December 9, 2023

وحسم رجال المارد الأحمر النصف الأول بفارق نقطة بنتيجة 12-11.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة وعدل الأبيض النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن استطاع لاعبو يد الأهلي في الفوز بالمباراة قبل الدقائق الأخيرة وقاموا بتسجيل هدفين، بعد أن كان التعادل بنتيجة 24-24 يسيطر على اللقاء حتى الدقيقة 29 من الشوط الثاني، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.‏

المصدر: RT