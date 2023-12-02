جيرونا يقلب الطاولة على فالنسيا ويستعيد صدارة "الليغا"

قلب جيرونا تخلفه بهدف نظيف حتى الدقيقة 82 أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز متأخر 2-1، يوم السبت ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ودفع جيرونا ثمن إضاعة الفرصة تلو الأخرى عندما افتتح فالنسيا التسجيل بواسطة أوغو دورو، إثر هجمة مرتدة سريعة فسار بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يسدد من فوق الحارس الأرجنتيني باولو غاتزانيغا (57)، قبل أن يرد جيرونا بهدفين متأخرين عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني (37 عاما) الذي دخل في الدقيقة 75، وسجل هدفين في الدقيقتين 82، و88.

والفوز هو الـ12 لجيرونا الذي يقع في مقاطعة كتالونيا في 15 مباراة، ليحقق بالتالي أفضل انطلاقة له في تاريخه.

واستعاد جيرونا صدارة "الليغا" برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يستضيف لاحقا غرناطة، وبفارق 7 نقاط عن كل من اتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا الأحد في مباراة قمة.

ويحل جيرونا الأسبوع المقبل ضيفا على جاره برشلونة في مباراة مرتقبة.

المصدر: وكالات