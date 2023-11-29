أراد إضاعة الوقت فارتكب هفوة قاتلة.. حارس بولندي يضع نفسه في موقف محرج (فيديو)

شهدت مواجهة بارنسلي ومنافسه وايكومب في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية، واحدة من أكثر اللقطات غرابة لمباراة كرة قدم في التاريخ الحديث.

ودخل وايكومب المواجهة وهو لم يحقق أي فوز في مبارياته الست الأخيرة، وبدا في لقائه ضد بارنسلي في طريقه لتحقيق نقطة التعادل، لكن حارس المرمى البولندي ماكس ستريجيك تسبب في خسارة وايكومب في اللحظات الأخيرة بعدما ارتكب هفوة قاتلة.

Barnsley have just scored this goal in the 91st minute against Wycombe…



What is the keeper thinking?? 🤣 pic.twitter.com/MmzXrM3MLB — The92Bible (@The92Bible) November 28, 2023

وحاول الحارس البولندي إضاعة الوقت في الأنفس الأخيرة من المباراة، حيث وقف بالقرب من الكرة وينتظر مهاجم بارنسلي، سام كوسجروف، للاقتراب منه.

Barnsley’s 91st minute winner against Wycombe - I HAVE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS 🤯🤯

pic.twitter.com/oS958I1SI4 — The72 - We Love the #EFL (@_The72) November 28, 2023

وعندما اقترب المهاجم، حدث تلامس بينه وبين الحارس البولندي، ليسقط الأخير على الأرض وسقطت الكرة من يديه ليحصل عليها كوسجروف ويضعها في الشباك في الوقت بدل الضائع.

واحتج الحارس ستريجيك بشدة معتقدا أن هناك تدخلا من كوسجروف لكن الحكم دارين درايسديل لم يحتسب أي خطأ وأقر بمشروعية الهدف.

وقال كوسجروف مازحا بعد قيادته فريقه للفوز: "إنه أفضل هدف سجلته، كان هناك القليل من الاحتكاك ولكن ليس قريبا بما يكفي لإسقاط الكرة والسقوط على الأرض".

وأضاف: "ليست هناك حاجة على الإطلاق لإسقاط الكرة والهبوط بهذه الطريقة، اللعب النظيف.. للحكم تحية له لأنه رأى ذلك، لم يكن هناك خطأ".

المصدر: "سكاي سبورتس"