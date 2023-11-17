أول تعليق لميسي بعد سقوط الأرجنتين للمرة الأولى منذ تتويجها بمونديال قطر

علق ليونيل ميسي على خسارة منتخب بلاده الأرجنتين أمام ضيفه الأوروغواي بنتيجة 0-2 يوم الجمعة في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ووضعت أوروغواي حدا لسلسلة من 14 مباراة دون خسارة لمضيفتها الأرجنتين، وألحقت بها أول خسارة منذ سقوطها أمام السعودية 1-2 في افتتاح مبارياتها في مونديال قطر نهاية العام الماضي.

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وعقب الخسارة، علق ميسي قائلا "لم نشعر أبدا بالراحة".

وأضاف اللاعب المتوج أخيرا بكرته الذهبية الثامنة "أفضل عدم قول ما أفكر فيه. لكن على الشبان التعلم من المخضرمين لاحترام هذا الديربي. يجب أن يتعلموا قليلا مما حصل".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين: "فريقهم قوي بدنيا يعمل بجهد ويشكلون خطرا في الهجمات المرتدة"، مشيدا بعمل مدرب الأوروغواي، الأرجنتيني الفذ مارسيلو بييلسا.

وأردف لاعب إنتر ميامي الأمريكي البالغ 36 عاما: "بمقدورك أن ترى لمسته (مارسيلو بييلسا) في الفريق. في كل الأندية والمنتخبات التي أشرف عليها".

ومن جهته، عبر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن دعمه للاعبيه قبل الموقعة المنتظرة مع البرازيل الثلاثاء المقبل "هناك مباراة صعبة جدا تنتظرنا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. أعتقد ان هذا الفريق أظهر مرات عديدة قدرته على النهوض".

وتابع "نخسر ونفوز كفريق، وهناك أوقات يجب أن تشيد فيها بالخصم".

ورغم خسارتها بعد أربعة انتصارات افتتاحية، تتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة لقارة أمريكا الجنوبية بـ12 نقطة، مقابل 10 للأوروغواي.

ويتأهل أول ستة منتخبات (من أصل عشرة) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض السابع ملحقا قاريا.

المصدر: وكالات