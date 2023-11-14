صلاح ونجوم إفريقيا يستهلون رحلة طويلة لبلوغ مونديال 2026.. جدول المباريات ونظام التأهل

يستهل المصري محمد صلاح ومنتخب المغرب رابع مونديال قطر وباقي نجوم القارة الإفريقية هذا الأسبوع رحلة تصفيات مؤهلة لكأس العالم 2026، يتأهل من خلالها تسعة منتخبات مباشرة إلى المونديال.

وتوزعت المنتخبات الـ54 (قبل انسحاب إريتريا) على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي حال ضمان المنتخب الإفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة السمراء إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.

وفي ما يأتي برنامج مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 بتوقيت غرينيتش:

الأربعاء 15 نوفمبر

المجموعة الأولى

إثيوبيا # سيراليون – الساعة 19:00

المجموعة الثانية

جمهورية الكونغو الديموقراطية # موريتانيا - 16:00

المجوعة الثالثة

رواندا # زمبابوي - 13:00

المجموعة الثامنة

غينيا الاستوائية # ناميبيا - 13:00

الخميس 16 نوفمبر

المجموعة الأولى

مصر # جيبوتي - 16:00

المجموعة الثانية

السودان # توغو - 16:00

المجموعة الثالثة

نيجيريا # ليسوتو - 16:00

المجموعة الرابعة

الرأس الأخضر # أنغولا - 19:00

المجموعة السادسة

بوروندي # غامبيا - 13:00

الغابون # كينيا -16:00

المجموعة السابعة

بوتسوانا # موزامبيق - 13:00

الجزائر # الصومال - 16:00

الجمعة 17 نوفمبر

المجموعة الأولى

بوركينا فاسو # غينيا بيساو - 19:00

المجموعة الرابعة

إسواتيني # ليبيا - 13:00

الكاميرون # موريشيوس - 19:00

المجموعة الخامسة

زامبيا # الكونغو - 16:00

المغرب # إريتريا - ألغيت بعد انسحاب إريتريا

المجموعة السادسة

كوت ديفوار # سيشل - 19:00

المجموعة السابعة

غينيا # أوغندا - 13:00

المجموعة الثامنة

ليبيريا # ملاوي - 16:00

تونس # سان تومي وبرينسيبي - 19:00

المجموعة التاسعة

جزر القمر # جمهورية إفريقيا الوسطى - 13:00

غانا # مدغشقر - 16:00

مالي # تشاد - 19:00

السبت 18 نوفمبر

المجموعة الثانية

السنغال #جنوب السودان - 19:00

المجموعة الثالثة

جنوب إفريقيا # بنين - 13:00

المجموعة الخامسة

النيجر# تنزانيا - 16:00.

المصدر: RT + وكالات