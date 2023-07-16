الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم الجزائري محرز

توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي لضم النجم الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وذكرت الصحيفة السعودية على حسابها في موقع "تويتر": "الأهلي السعودي يصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري رياض محرز".

#عاجل | #الأهلي السعودي يصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري #رياض_محرز والتوقيع بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي.



(من: @Abdullahab000) — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 15, 2023

وأضافت: "التوقيع (مع محرز) بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي".

وفي السياق، أكدت تقارير صحفية أنه تقرر أن يصل محرز إلى مدينة دبي الإماراتية، غدا الاثنين، تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقده الرسمي مع الأهلي السعودي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية مع مانشستر سيتي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح محرز ثالث لاعب كبير يضمه الأهلي السعودي هذا الصيف، بعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو القادم من نادي ليفربول.

المصدر: الرياضية السعودية