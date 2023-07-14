أول استقالة في الزمالك بعد خسارة الفريق العريضة أمام الأهلي

تقدم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد دعبس، باستقالته عقب الهزيمة العريضة التي مني به فريقه أمام غريمه الأهلي 1-4 أمس الخميس، في الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب دعبس عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون".

وأضاف: "سأعود مجددا إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادي الزمالك الفترة القادمة.. عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".

وكانت مواجهة الأمس بين الأهلي والزمالك مباراة تحصيل حاصل لـ"المارد الأحمر"، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، لكنه تعامل مع اللقاء بجد واكتسح غريمه بنتيجة 4-1.

المصدر: RT