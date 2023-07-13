ديلي آلي يكشف تعرضه لاعتداء جنسي مطلع شبابه

كشف لاعب نادي إيفرتون، الدولي الإنجليزي ديلي آلي، أنه تعرض للتحرش الجنسي في سن السادسة من عمره، كما أكد أنه كان يتاجر في المخدرات عندما كان في الثامنة.

وقال آلي في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "كانت هناك بعض الحوادث التي يمكن أن تعطيك فهما موجزا".

وتابع: "في السادسة، صديق والدتي تحرش بي، كان يتواجد بالمنزل كثيرا ووالدتي كانت مدمنة على الكحول.. تم إرسالي لإفريقيا للعيش مع والدي لتعلم الانضباط ثم تمت إعادتي (لبريطانيا)".

وواصل: "في السابعة بدأت التدخين، وفي الثامنة قمت بتجارة المخدرات، شخص بالغ أخبرني أن الشرطة لن تهتم بطفل على دراجة، كنت أطوف بدراجتي وأحمل كرتي، وأسفلها المخدرات.. في الحادية عشرة من عمري قام جاري من المنزل المجاور بتعليقي في جسر!".

وأكمل صاحب الـ27 عاما: "تبنتني عائلة رائعة، كانوا رائعين وساعدوني ولكن كان صعبا أن أفتح لهم قلبي، حاولت أن أكون الأفضل، كنت أشعر بالعزلة مع نفسي".

وكان آلي من أبرز نجوم إنجلترا وتوتنهام وقت بزوغه قبل سنوات قليلة، لكن مسيرته تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، ليرحل عن توتنهام ويخوض بعدها تجربة فاشلة مع نادي بشكتاش التركي الذي رفض مد فترة إعارته، قبل أن يلتحق بفريقه الحالي إيفرتون لكنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه مع النادي.

المصدر: سكاي سبورتس