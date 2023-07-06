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روبليف يكسب "الديربي" الروسي في ويمبلدون

الرياضة

روبليف يكسب
AFP /SEBASTIEN BOZON
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صعد الروسي أندريه روبليف، إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، المقامة على الملاعب العشبية، وتبلغ جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تأهل روبليف على مواطنه أسلان كارتسيف، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي (6-7) و(6-3) و(6-4) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين و54 دقيقة.

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وسيكون أندريه روبليف، المصنف السابع في البطولة، في الدور الثالث، بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع اللاعبين، التشيلي توماس باريوس فيرا، والبلجيكي ديفيد جوفين.

المصدر: RT 

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